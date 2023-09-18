الهيئة العامة للاستثمار تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

تحت رعاية حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قامت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بالهيئة بتنظيم يوم للتفوق، لتكريم 30 من أبناء العاملين بالهيئة في المراحل الدراسية المختلفة.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتور محمد سالم، رئيس مجلس النقابة، ونادر الصاوي، نائب رئيس النقابة، كما شارك في التكريم ممثلون عن البورصة المصرية.

وأكد حسام هيبة أهمية العلم وفضله وأثره في إثراء حياة الإنسان والمجتمع في مختلف العصور، وأشاد بقدرة العاملين في الهيئة على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والنجاح في تنشئة جيل متفوق.

وقدم اللواء ياسر عباس الشكر لقيادة النقابة على اهتمامهم بتعميق الروابط الاجتماعية للعاملين بالهيئة.

وأهدى ممثلو البورصة المصرية المكرمين سلسلة "المستثمرون الخمسة" القصصية، وهي أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، وأهمية الاستثمار، وشرح لماهية الأسهم والسندات، وآليات الاستثمار في البورصة.