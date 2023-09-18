أوكرانيا تؤكد إحراز تقدم في هجومها المضاد على القوات الروسية

أكدت أوكرانيا مجددا أنها بصدد تحقيق تقدم في هجومها المضاد الذي بدأته منذ أشهر على القوات الروسية، خصوصا في مدينة باخموت شرقي البلاد.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريح له اليوم عن ارتياحه لسير العمليات العسكرية الجارية في الجبهة الشرقية والجنوبية لاستعادة السيطرة على أراضي بلاده من القوات الروسية.

وفي سياق متصل ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان صحفي، أنه "تم تحرير كيلومترين مربعين في قطاع باخموت خلال الأسبوع الماضي و5.2 كيلومتر مربع من الأراضي" في الجنوب، حيث تتمحور العمليات حول استعادة قرية فربوفيه.

وكانت القوات الأوكرانية قد استعادت أمس الأحد قرية كليتشتشيفكا المجاورة لباخموت، بعد أشهر من القتال، حيث لا العمليات العسكرية مستمرة في محيط القرية لإحراز مزيد من التقدم.

وأطلقت كييف هجوما مضادا منذ أشهر على القوات الروسية، لاستعادة ما خسرته من مساحات منذ اندلاع الحرب الروسية -الأوكرانية في فبراير من العام الماضي.. ورغم تأكيد كييف على نجاح هذا الهجوم فإن روسيا لها موقف مغاير، وتعتبر أن كييف فشلت إلى حد الآن في تغيير المعادلة على الأرض في ضوء تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.