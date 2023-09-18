 قلق أمريكي من احتمال دعم الصين لروسيا عسكريا في أوكرانيا - بوابة الشروق
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قلق أمريكي من احتمال دعم الصين لروسيا عسكريا في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 10:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 10:56 ص

أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان وزير الخارجية الصيني "وانج يي" قلق الولايات المتحدة من احتمال دعم الصين لروسيا عسكريا في أوكرانيا.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن البيت الأبيض قوله ـ في بيان له ـ "إن محادثات سوليفان مع نظيره الصيني جاءت على مدى يومين في مالطا مطلع هذا الأسبوع".

وكان اجتماع سوليفان مع وانج هو الأحدث في سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى بين المسئولين الأمريكيين والصينيين والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جين بينج في وقت لاحق من العام الجاري.


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