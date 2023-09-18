بدء دخول مساعدات إنسانية إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه عبر أذربيجان وأرمينيا

أعلنت باكو اليوم عن بدء دخول شحنات من المساعدات الإنسانية إلى إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك في خطوة قد تخفف التوتر بين البلدين بعد تجدد الاشتباكات بينهما في الآونة الأخيرة.

وقال حكمت حاجييف مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان في بيان صحفي، إنه "تم ضمان المرور المتزامن لسيارات الصليب الأحمر، عبر ممر لاتشين، الذي يربط أرمينيا، وعبر طريق أغدام الذي يربطه ببقية أذربيجان".

من جانبها أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم إيصال مساعدات إغاثية من دقيق القمح والمواد الطبية الأساسية إلى المحتاجين في الإقليم، في ظل جهود دبلوماسية مستمرة للتوصل إلى توافق إنساني بين صناع القرار في البلدين.

وقالت أريان باور المديرة الإقليمية للجنة الدولية، لأوروبا وآسيا الوسطى: "نشعر بالارتياح الشديد لأن العديد من الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية سيحصلون أخيرا على الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه في الأيام المقبلة".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان خاضتا في السابق، حربين بشأن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين، آخرها في عام 2020، انتهت بوقف هش لإطلاق النار، ولم يتمكن البلدان بعد المواجهات العسكرية الأخيرة من التوصل إلى تسوية سلمية دائمة، رغم جهود الوساطة التي قادها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، كل على حدة