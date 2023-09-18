رئيس وزراء باكستان: يجب أن تعمل إسلام آباد وكابول سويا لتحقيق الأهداف المشتركة

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كتب رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكر، خطابا لنظيره الأفغاني محمد حسن آخوند يؤكد فيه الحاجة لعمل الدولتين سويا لتحقيق الأهداف المشتركة.

يأتي خطاب كاكر لنظيره الأفغاني في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين بسبب ارتفاع وتيرة الهجمات عبر الحدود.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن كاكر قال في خطابه "باكستان تحظى بعلاقات أخوية وثيقة مع أفغانستان، فنحن دولتان جارتان وشقيقتان".

وأضاف كاكر أن إسلام آباد عازمة على تعزيز العلاقات الثنائية والسياسية والأمنية والاقتصادية مع كابول.

ويذكر أن اشتباكا وقع في السادس من سبتمبر الجاري بين القوات الأمنية للدوتين، مما أسفر عن إصابة جندي من قوات حرس الحدود. وهذا أدى لإغلاق حدود تورخام لأكثر من أسبوع.