صلاح عبد الله لزوجة الراحل أشرف مصيلحي: قلبي معاكي يا نعم الزوجة

حرص الفنان صلاح عبد الله على تقديم واجب العزاء للمخرجة منال الصيفي في وفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحي.

وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مع السلامة يا حبيبي وربنا يجعل معاناتك الطويلة في ميزان حسناتك الكتيرة بإذنه تعالى، ويرزقك نعيمه الخالد، ويصبر قلوب أهلك وحبايبك".

وتابع: "قلبي معاكي يامنال ياللي كنتي نعم الزوجة في مشوار معاناة الغالي، وأرجوكم الفاتحة والدعاء للراحل أشرف مصيلحي".

وتوفي منذ قليل الفنان أشرف مصيلحي عن عمر ناهز الـ49 عاما، حيث كان يعاني منذ ثلاث أعوام من مرض سرطان المخ، وتدهورت حالته الصحية بشدة في أيامه الأخيرة.

أشرف مصيلحي من مواليد القاهرة عام 1974، تخرج من المعهد الفني الصناعي، كانت بداية مشواره الفني ودخوله عالم التمثيل بأول أعماله في فيلم (بونو بونو).

وينطلق من بعدها للمشاركة في مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة، ومن أبرز أفلامه (أزمة شرف، الحياة منتهى اللذة، أول مرة تحب يا قلبي).

كما قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات ومن أبرزها (نقطة ضعف، تاجر السعادة، قضية رأي عام).