تعتزم كوريا الجنوبية استثمار حوالي 2ر2 تريليون وون (65ر1 مليار دولار ) حتى عام 2028 لإنشاء مجموعات صناعية للتكنولوجيات المتقدمة، وفقا لما ذكرته وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها إن البلاد ستخصص بشكل مبدئي 400 مليار وون في عام 2024 من أجل مناطق صناعية متخصصة في الصناعات الاستراتيجية والطبية.

وقال وزير المالية "تشو كيونج هو" خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي إنه "من اجل تعزيز القدرة التنافسية لصناعاتنا وتحفيز محركات النمو الجديدة، نخطط لتسريع تطوير التجمعات المتطورة، وتعزيز رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وأشار إلى أنه من أجل تسريع إنشاء مجموعات للصناعات الإستراتيجية والمتقدمة، ستسعى البلاد أيضا إلى تخطي دراسة جدوى حول خطة إنشاء أكبر مجموعة لأشباه الموصلات في العالم جنوب سول.

وستقوم الحكومة أيضا بتوسيع الدعم النقدي للشركات الأجنبية المتخصصة في التقنيات المتطورة في مثل هذه المجموعات ليصل إلى 200 مليار وون في عام 2024 مقارنة مع 50 مليار وون مخصصة للعام الجاري.

وسيجري إنفاق دفعة أخرى قدرها 8ر1 تريليون وون على تنفيذ مشاريع بحثية مع المؤسسات الكبرى من الخارج في عام 2024، في مجالات تشمل أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات.

كما تعتزم البلاد استثمار 4ر86 مليار وون في عام 2024 في ما يسمى بمشروع بوسطن-كوريا، الذي يهدف إلى ربط المؤسسات الكورية الجنوبية بتلك الموجودة في بوسطن، بما في ذلك جامعة هارفارد.