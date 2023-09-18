قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر ليست عرضة لأية عواصف أو أية تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة، وذلك تزامنا مع حديث عن تأثر البلاد في هذه الأيام من حالة جوية تُسمى «الحوض العلوي البارد».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «ctv»، اليوم الاثنين، أن البلاد لن تشهد أية حالات جوية عنيفة أو حالات من عدم الاستقرار، موضحة أنّ ما عُرف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بـ«منخفض التنين»، حدث في مارس 2020، ما يعني أنه حلّ في نهاية فصل الشتاء.

وأوضحت أن الحالات الجوية لا تشابه بعضها البعض بشكل دائم، ذاكرة أن البلاد قد تكون عرضة للتأثر ببعض المنخفضات الجوية، مصحوبة بحالات عدم الاستقرار وهو أمر طبيعي في فصلي الخريف أو الشتاء.

وأضافت أن الخرائط الجوية حتى انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف (الأسبوع المقبل) لا تظهر أية تقلبات جوية قد تؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية.

وأفادت بأن فصل الخريف قد يشهد حالات من عدم الاستقرار، تتضمن هطول أمطار بكميات تصل إلى حد السيول في مناطق معينة بالصعيد أو سلاسل جبال البحر الأحمر أو بعض المناطق في سيناء نتيجة الطبيعية الجبلية والجغرافية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد فصل الخريف كميات من الأمطار، تفوق معدلاتها الطبيعية بسبب التغيرات المناخية والاحترار العالمي.

وأكّدت أنه من الوارد أن تحدث ظواهر جوية عنيفة غير معتادة، لكن ليس بالضرورة أن تشابه حالات جوية سابقة.

يُذكر أن «الحوض العلوي البارد»، هي حالة جوية تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها الطبيعية وفرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتفرقة على بعض المدن الساحلية قد ترقى لمتوسطة أحيانا بالساحل الغربي للبلاد.