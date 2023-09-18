وكيل صحة دمياط يجتمع بإدارتي الحوكمة والمراجعة الداخلية والمتابعة

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وإدارة المتابعة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الشئون الصحية بدمياط.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة بدمياط، أن الاجتماع تناول متابعة المرور الانضباطي لكل الفترات بالمؤسسات الصحية، و عمل خطة مرور دوري مستمر لعدة أيام متتالية على نفس المنشأة، بالإضافة إلى متابعة الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات.

وأكد عبد الجواد تعظيم الموارد المالية للمستشفيات، عن طريق المتابعة الدقيقة لقرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي بالمستشفيات، من حيث مراقبة الدورة المالية للحالات في حالة التأمين الصحي، أو نفقة الدولة ومتابعة عمل اللجان الثلاثية للحالات؛ لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى التأكد من اتباع اللائحة العلاجية الخاصة بحالات التأمين، وحالات العلاج على نفقة الدولة.

كما تناول الاجتماع متابعة توافر المستلزمات الطبية والمخازن والمستودعات الإقليمية، بالإضافة إلى تحريك الرواكد والتخلص من الكهنة بالمنشآت الصحية.