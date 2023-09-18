وصول ممثلي قطر إلى مقر التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب في الرياض

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا له، اليوم الاثنين، عن وصول ممثلي دولة قطر إلى مقر التحالف الإسلامي، ليصبح عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى مقر التحالف، 32 دولة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الاثنين، عن أمين عام التحالف الإسلامي محمد بن سعيد المغيدي قوله" إن وصول ممثلي دولة قطر إلى مقر التحالف الإسلامي وعملهم جنبا إلى جنب مع زملائهم من ممثلي دول التحالف، يعد خطوة إيجابية ومباركة من قِبل قيادة الحكومة القطرية وإيمانا منها بوجوب تكثيف المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف"، متمنيا "لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوها بالدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الإستراتيجية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة".

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 42 دولة عضوا، تعمل معا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.

وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر 2017 في الرياض أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الذي انعقد تحت شعار "متحالفون ضد الإرهاب".

وفي ديسمبر عام 2015، أعلن الأمير محمد بن سلمان عندما كان وليا لولي العهد عن تأسيس هذا التحالف في العاصمة السعودية الرياض.

وتم تأسيس مركز عمليات مشترك في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية ضد "الإرهاب"، حسبما جاء في بيان مشترك للدول المنضوية في هذا التحالف.