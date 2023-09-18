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بيانات أوروبية: ارتفاع مخزون إيطاليا من الغاز إلى 95% من سعة التخزين

روما (د ب ا)
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 10:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 10:28 ص

ارتفع مخزون إيطاليا من الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي إلى 184.9 تيرا وات في الساعة، أو ما يعادل 95% من سعة التخزين الإجمالية، في الأسبوع الممتد حتى 16 سبتمبر، مقارنة مع متوسط خمس سنوات يبلغ 91% في هذا التوقيت من العام، حسبما أفادت جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا "جي آي إي".

وبلغت النسبة في الأسبوع السابق عليه 94% من السعة الإجمالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن بيانات الجمعية أن إيطاليا والمجر هما صاحبتا أكبر تغيير في نسبة التخزين في أسبوع.

وكان المخزون الفرنسي من الغاز هو الأدنى بالنسبة المئوية، وكذلك الأدنى مقارنة بمتوسط الخمس سنوات في هذا التوقيت من العام، يليها المخزون البولندي.

ووفقا لبيانات الجمعية، سجلت إسبانيا وجمهورية التشيك 100% من السعة التخزينية.


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