 القبض على مراهق جراء إطلاق نار مميت في فلوريدا - بوابة الشروق
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القبض على مراهق جراء إطلاق نار مميت في فلوريدا


نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 12:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 12:39 ص

ألقت السلطات في فلوريدا القبض على صبي / 14 عاما/ فيما يتعلق بإطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر يرقد في حالة حرجة.

وقالت السلطات إنه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، تواصلت مع المشتبه به، الذي وجه المسدس مرارا إلى رأسه وهدد بإطلاق النار على نفسه، وفقا لمحطة "إيه بي سي نيوز".

ثم بدأت الشرطة تكتيكات خفض التصعيد وتفاوضت مع المشتبه به لمدة 16 دقيقة ، وأقنعته في النهاية بخفض سلاحه ، حسبما قال تشاد كرونيستر قائد شرطة مقاطعة هيلزبره للصحفيين خلال مؤتمر صحفي.

وعندما حاول المراهق استعادة السلاح مرة أخرى ، أطلقت الشرطة النار على يده برصاصة مطاطية ، وفقا لما قاله كرونيستر.

وتجري السلطات تحقيقا في دوافع إطلاق النار.


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