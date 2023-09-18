اليونسكو تدرج آثار أريحا القديمة على لائحة التراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أمس الأحد، الآثار القريبة من مدينة أريحا القديمة على قائمتها للتراث كموقع للتراث العالمي الفلسطيني.

وتقع المنطقة الآثرية بالقرب من أريحا في جنوب الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل مع مناطق أخرى في عام 1967، ويطالب الفلسطينيون بها كجزء من دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وصوتت المنظمة الثقافية التابعة للأمم المتحدة في اجتماع عقد في العاصمة السعودية، الرياض، على إدراج "تل السلطان" الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين كموقع للتراث العالمي.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قرار اليونسكو "بالغ الأهمية ويشهد على أصالة وتاريخ الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "دولة فلسطين ملتزمة بالحفاظ على هذا الموقع الفريد من نوعه لما فيه خير البشرية جمعاء".