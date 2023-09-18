قوى سودانية تبدأ اجتماعات في إثيوبيا لتشكيل جبهة واسعة لوقف الصراع

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات لقوى مناهضة للصراع في السودان، برئاسة ائتلاف الحرية والتغيير؛ بهدف تشكيل جبهة واسعة لوقف الصراع واستعادة المسار الديمقراطي.

وقال موقع «سودان تربيون»، إن هذه الاجتماعات تشهد مشاركة لجان مقاومة وتنظيمات مهنية وفئوية، حيث تركز على إعادة تفعيل الجبهة المدنية لوقف الصراع واستعادة الديمقراطية.

ويشارك ممثلون عن القوى السياسية والمهنية والنسوية والشبابية، بالإضافة إلى ممثلين من تجمع لجان مقاومة ضاحية الحاج يوسف ولجان مقاومة أم درمان وسط.

وتسعى قوى الحرية والتغيير إلى تشكيل جبهة مدنية أوسع لوقف الصراع، في وقت يشهد تصعيد الجيش وقوات الدعم السريع للعمليات العسكرية، بعد توقف محادثات وقف إطلاق النار في جدة، وفق وكالة سبوتنيك.

وأعلنت الجبهة المدنية، في بيان، أن هيئة التنسيق والاتصال التابعة لها بدأت اجتماعا يستمر حتى اليوم الاثنين، وأشارت إلى أن الاجتماع يتركز على إعادة تفعيل عمل الجبهة ودعم جهود القوى المدنية لبناء جبهة مدنية أوسع لوقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي.

وأضافت الجبهة المدنية أن الاجتماعات تناقش الوضع الإنساني والسياسي والتنظيمي والإعلامي داخل الجبهة المدنية، وأكدت أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف إنسانية صعبة يعاني منها الشعب السوداني جراء الصراع.

وبالتوازي مع جهود ائتلاف قوى الحرية والتغيير لوقف الصراع، نشطت قوى سياسية تحت لافتة القوى الوطنية في عقد اجتماعات في إريتريا، وتبع ذلك اعتمادها لما يسمى بإعلان أسمرا، ومن ثم توجهت هذه القوى إلى جوبا في جولة تشمل عدة دول في الإقليم.