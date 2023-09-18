رفع 805 أطنان مخلفات وتحرير 36 محضرا متنوعا بحي وسط المنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حي وسط المدينة نظم حملات مكثفة لأعمال النظافة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، مشيرا إلى التنسيق المستمر لكل الأعمال الصحية لتوفير بيئة صحية للمواطنين وتجنب انتشار الأمراض.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه من خلال هذه الحملات، تم رفع ما يقارب من 805 أطنان مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع وأروقة الحي ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة والقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بدوي، أنه تم تحرير 36 محضرا متنوعا ما بين 10 محاضر نظافة و23 محضر إشغال طريق و2 محضر عدم تنفيذ قرار هندسي، و1 محضر مخالفة مباني، وذلك تحت إشراف إكرام محمد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، ومحمد عبد العظيم رئيس الحي.