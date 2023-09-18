حكومة الكونغو تنفي حدوث انقلاب عسكري: أنباء خيالية

نفت الحكومة الكونغولية، الأنباء التي تم تناقلها عن حدوث انقلاب عسكري في البلاد ووصفتها بـ«الخيالية».

وقال وزير الاتصالات والإعلام، والمتحدث باسم الحكومة تييري مونغالا، في منشور على منصة «إكس»: «تشير معلومات خيالية إلى أحداث خطيرة تجري في برازافيل (العاصمة)»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: «تنفي الحكومة هذه الأخبار الكاذبة، نُطمئن الرأي العام بأن الهدوء سائد وندعو الناس إلى متابعة أنشطتهم بهدوء».

ومساء الأحد، تناقلت العديد من الصفحات الإفريقية على منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن محاولة انقلاب في البلاد للإطاحة بالرئيس دنيس نجيسّو بينما كان متوجهًا إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُذكر أن نجيسّو (78 عاما)، حكم البلاد 38 عامًا، حيث كان رئيسا من عام 1979 إلى عام 1992، ثم عاد إلى السلطة عام 1997 بعد حرب أهلية، وظل في السلطة منذ ذلك الحين.