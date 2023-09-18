تراجع واضح في تصاريح بناء المساكن بألمانيا خلال يوليو الماضي

لا تزال تراخيص بناء المنازل في ألمانيا في اتجاه نزولي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الاثنين، أنه بعد تراجع بمقدار نحو الربع في النصف الأول من هذا العام، بلغ التراجع في شهر يوليو الماضي وحده 31.5% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، تمت الموافقة على بناء أو إعادة بناء 21 ألف منزل في يوليو الماضي، بتراجع قدره 9600 منزل مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وقد أدى ارتفاع أسعار البناء وزيادة أسعار الفائدة إلى تباطؤ أعمال بناء المنازل في ألمانيا منذ شهور. وفي الفترة من يناير حتى يوليو 2023 انخفض عدد تراخيص بناء المساكن إلى 156 ألفا و200 منزل على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب.

ولا تتوقع اتحادات العقارات والبناء أن تتمكن الحكومة الألمانية من تحقيق هدفها ببناء 400 ألف منزل جديد سنويا هذا العام.

ووفقا لبيانات المكتب، تمت الموافقة على بناء 128 ألفا و300 منزل جديد هذا العام حتى يوليو الماضي، بتراجع قدره 31.6% على أساس سنوي. وتراجع عدد تراخيص بناء منازل الأسرة الواحدة بنسبة 36.5% ليصل إلى 30 ألفا و800 منزل. وفي حالة المنازل المخصصة لعائلتين تراجع العدد بنسبة 53.2% ليصل إلى 8900 منزل. كما انخفض عدد تراخيص المباني المخصصة لإسكان أسر متعددة بنسبة 27.5% إلى 83 ألفا و600 منزل.