ألقت قوات الأمن بالأقصر القبض على تشكيل تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات.



تلقى مدير أمن الأقصر، إخطارا بإلقاء القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات بدائرة مركز شرطة أرمنت، وذلك بعد تشكيل فريق بحث من مديرية أمن الأقصر؛ لإجراء التحريات اللازمة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف التشكيل العصابي وأمكن ضبطه بمحيط محل سكنهم وبحوزتهم "سيارة مُبلغ بسرقتها" وبداخلها بندقيتين خرطوش، طبنجة، وخزنتين، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، سيارة نقل محمل عليها بعض المهمات المصلحية الخاصة ببعض الجهات الحكومية وزنوا 600 كيلو جرام، والأدوات والعدد المستخدمة في نشاطهم".



وفي أثناء التحقيقات، اعترف أعضاء التشكيل العصابي بارتكابهم 8 وقائع بدوائر مركزي شرطة منيا القمح بالشرقية، وأرمنت بالأقصر، وقسم شرطة أول أسوان، وأرشدوا عن المسروقات "سيارتين، 6 دراجات نارية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.