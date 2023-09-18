 الفلبين تحدد سعرا مرتفعا لشراء الأرز من المزارعين - بوابة الشروق
الإثنين 18 سبتمبر 2023 12:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

الفلبين تحدد سعرا مرتفعا لشراء الأرز من المزارعين

مانيلا - د ب أ
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 12:12 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 12:12 م
أعلن الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، أن الحكومة الفلبينية حددت نطاقا سعريا لشراء الأرز، حيث قامت برفع السعر لتعزيز دخل المزارعين والمساعدة في الحفاظ على استقرار سعر الأرز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الاتصالات الرئاسي قال في بيان اليوم الاثنين إن هيئة الأغذية الوطنية سوف تقوم بشراء الأرز الجاف بسعر يتراوح ما بين 19 بيسو و23 بيسو (0.33 دولار إلى 0.40 دولار) لكل كيلوجرام مقارنة بـ19 بيسو حاليا.

وقال ماركوس، الذي يشغل منصب وزير الزراعة إن السعر الجديد سوف يساعد المزارعين في جني مزيد من الأموال.

وأضاف: "بجانب ذلك، تم فرض سقف سعري من أجل استقرار أسعار الأرز".

وكان ماركوس قد فرض سقفا سعريا على أسعار الأرز في أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين، بعد حدوث ما وصفه بالزيادة "المقلقة" في تكاليفه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك