الفلبين تحدد سعرا مرتفعا لشراء الأرز من المزارعين

أعلن الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، أن الحكومة الفلبينية حددت نطاقا سعريا لشراء الأرز، حيث قامت برفع السعر لتعزيز دخل المزارعين والمساعدة في الحفاظ على استقرار سعر الأرز.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب الاتصالات الرئاسي قال في بيان اليوم الاثنين إن هيئة الأغذية الوطنية سوف تقوم بشراء الأرز الجاف بسعر يتراوح ما بين 19 بيسو و23 بيسو (0.33 دولار إلى 0.40 دولار) لكل كيلوجرام مقارنة بـ19 بيسو حاليا.



وقال ماركوس، الذي يشغل منصب وزير الزراعة إن السعر الجديد سوف يساعد المزارعين في جني مزيد من الأموال.



وأضاف: "بجانب ذلك، تم فرض سقف سعري من أجل استقرار أسعار الأرز".



وكان ماركوس قد فرض سقفا سعريا على أسعار الأرز في أنحاء البلاد منذ نحو أسبوعين، بعد حدوث ما وصفه بالزيادة "المقلقة" في تكاليفه.