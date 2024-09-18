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أعداد جريدة الشروق
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نقل فرقة إسرائيلية من غزة إلى جبهة لبنان

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 12:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 12:24 م

أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بتحرك فرقة "الكوماندوز 98" من الجنوب للعمل تحت قيادة الشمال حتى إشعار آخر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الفرقة 98 كان من المخطط استمرارها في غزة وتقرر في الأيام الأخيرة نقلها إلى الشمال.

وصباح اليوم الأربعاء، توعد حزب الله إسرائيل بـ"حساب ‏عسير" ردا على هجوم تسبب في تفجير الآلاف من أجهزة (البيجر) اللاسلكية في لبنان، والتي يعتمد عليها الحزب في اتصالاته، مؤكدا أنه سيواصل في الوقت ذاته عملياته اليومية لإسناد قطاع غزة بمواجهة الحرب الإسرائيلية.

واعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرتين بدون طيار (درون) تابعين لحزب الله فوق منطقتي طبريا ونهاريا، بينما قصفت طائرات إسرائيلية عدة بلدات بجنوب لبنان، ويأتي هذا وسط كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله غدا الخميس.

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