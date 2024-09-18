وقال المرصد: "بلغ عدد الجرحى 14 شخصا لم تكشف جنسياتهم في محافظتي دمشق وريف دمشق، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات شخصية خاصة بحزب الله اللبناني".

وكان مصدر مقرب من حزب الله لفرانس برس أكد أن عناصر من الحزب أصيبوا بانفجار أجهزة اتصال في سوريا من دون أن يحدد عددهم.

وقال حزب الله، في بيان: "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة حول الاعتداء الآثم (...) فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي".

ويتبادل حزب الله إطلاق القصف بشكل شبه يومي مع القوات الإسرائيلية منذ اليوم التالي لهجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.