تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع ورش حرفية بدون ترخيص في الإسماعيلية

نفذ حي ثانٍ بالإسماعيلية 20 قرار غلق وتشميع لورش حرفية بدون ترخيص في شارعي الدقهلية والمخبز الآلي بمنطقة حي السلام، وتم تحرير 15 محضر إشغال طريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت الحملة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات، والتي تُنفَّذ خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

نفذت الحملة تحت إشراف السكرتير العام المساعد للإسماعيلية، وبحضور رئيس حي ثانٍ وقوات إنفاذ القانون.

ووجّه اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للبرنامج الزمني، مشددًا على التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.