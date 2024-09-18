قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إنه تمت زيارة 15 محافظة ومقابلة 150 مدير إدارة تعليمية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع حوالي 6000 مدير مدرسة وعدد كبير من المعلمين.

وأضاف عبد اللطيف، في اجتماع صحفي اليوم بمقر هيئة الأبنية التعليمية، أن نسب الحضور ضعيفة في المرحلة الثانوية تتراوح من 10% إلى 20% فقط، ولحل هذه المشكلة تمت مخاطبة مركز البحوث التربوية لإعداد أبحاث عن التعليم في أهم الدول في العالم ودراسة المنهج المصري المقرر.

ولفت إلى اكتشاف أن المنهج المقرر حاليا لا يكفيه أيام الدراسة الفعلية في العالم الدراسي، لذلك تم إعادة هيكلة المواد التي يتم تدريسها في المرحلة الثانوية.

وضرب مثالا بمادة الفلسفة والتي تم إعداد منهج جديد يتم تدريسه للصف الأول الثانوي، وتم اكتشاف انه لا يوجد دولة تقوم بتدريس اللغة الأجنبية الثانية، وتم إخراجها من المجموع الكلي وليس إلغاءها بشكل كامل.

وتابع "تم إعداد كل ذلك لتوفير وقت للطلاب داخل المدرسة لدراسة المواد الأساسية".

وأشار إلى وضع درجات على الواجب وعلى التقييم الأسبوعي وعلى كراسة الحصة، مؤكدا أن ذلك ليس نظاما جديدا بل يتم تطبيقه في المدارس الدولية بمصر.

وأكد توفير الواجب اليومي والتقييم الأسبوعي على منهج الشهر الأول على موقع الوزارة غد الخميس.