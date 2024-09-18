نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمقابر الإمام الشافعى والأباجية

أكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أن المركزية للشوؤن الفنية والإنقاذ المركزي بالهيئة تمكنت من رفع مخلفات الهدم والبناء والرتش لمقابر الأباجية والأمام الشافعي الموجودة بمنطقة الأباجية بحي الخليفة جنوب محافظة القاهرة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، لمتابعة أعمال رفع المخلفات والأتربة المتواجدة بمقابر الأباجية والإمام الشافعى.

ووجه الشرشابى المهندسة ريحاب أباظه، رئيس المركزية للشوؤن الفنية والمهندس إبراهيم عامر، مدير الإنقاذ المركزي، بالدفع بعدد 25 قلاب كبير وعدد 3 بلدوزر و2 حفار وعدد 3 بلدوزر، لرفع المخلفات وتمهيد الأرض بطول الطريق بامتداد الاتوستراد في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة علي تحسين الموقع العام بكافة أحياء محافظة القاهرة.