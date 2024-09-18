وزير خارجية الصين يبدي استعداد بلاده لتعميق التعاون مع كوريا الجنوبية

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن بلاده مستعدة لتعميق التعاون الشامل ذي المنفعة المتبادلة مع كوريا الجنوبية والحفاظ على استقرار سلاسل التوريد وسلاستها، وفقا لما ذكرة بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن البيان قوله إن وانج دعا كوريا الجنوبية إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتشجيع علاقات مستقرة مع الصين. وأوضح وانج أن الصين مستعدة لدراسة إجراءات تهدف إلى زيادة تسهيل تبادل زيارات الأفراد بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي وانج مع بعض البرلمانيين الكوريين الجنوبيين اليوم الأربعاء.