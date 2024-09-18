أكسيوس: إسرائيل تستبق كشف الخرق الأمني بموجة تفجيرات ثانية لأجهزة حزب الله

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدرين مطلعين قولهما، إن تفجيرات اليوم الأربعاء في لبنان، جاءت بعد تقييم أن تحقيق حزب الله بانفجارات، أمس سيكشف عن خرق أمني بالأجهزة اللاسلكية.

ولليوم الثاني على التوالي، فجرت إسرائيل أجهزة لاسلكية محمولة يستخدمها عناصر حزب الله في لبنان في موجة ثانية من عملية أمنية بدأت أمس.

ووفقا للموقع، فإن الموجة الثانية من الهجمات هي خرق أمني خطير آخر في صفوف حزب الله وتزيد من الضغوط على الجماعة اللبنانية.

وأمس، أدت انفجارات لأجهزة "بيجر" في لبنان إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 2800 شخص في الانفجارات، وتم نقل 300 منهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكان حزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل، غداة انفجار أجهزة اتصالات (بيجر) بأيدي عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة.

فيما أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بو حبيب، أن الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق والمدان بشدة يمثل اعتداءً صارخًا على سيادة لبنان وأمنه، وانتهاكًا واضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولي.



