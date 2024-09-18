ماليزيا: نجلا رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد يكشفان عن أصولهما في تحقيق في فساد

قالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية إن نجلي مهاتير محمد الأكبرين كشفا عن أصولهما في الوقت المحدد في تحقيق استمر شهرا واستهدف رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 99 عاما، وهي الآن تسعى للحصول على المزيد من المعلومات منهما.

وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزية، عزام باكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "التحقيق في الكشف عن الأصول لا يزال مستمرا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف باكي "ما زلنا نتواصل معهم للحصول على المزيد من المعلومات."

وأمرت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، في يناير الماضي، مخزني مهاتير وشقيقه الأكبر ميرزان بالكشف عن أصولهما التي يعود تاريخها إلى عام 1981، وهو العام الذي أصبح فيه مهاتير رئيسا للوزراء.

وقال نجلا مهاتير، في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء في مارس الماضي، إن الوكالة أمرتهم بالمساعدة في التحقيق مع والدهما، كاشفين لأول مرة أن التحقيق يستهدف مهاتير.