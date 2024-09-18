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يقترب النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من تحطيم رقم قياسي للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأصبح هالاند على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز استثنائي بالوصول لحاجز 100 هدف، وهو ما قد يتحقق أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء.

وسجل هالاند 99 هدفا خلال 103 مباريات بقميص مانشستر سيتي منذ انتقاله لبطل إنجلترا من صفوف بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022.

وحقق رونالدو، قائد النصر السعودي، الرقم القياسي الحالي خلال فترة وجوده في ريال مدريد، حيث سجل أول 100 هدف له للنادي في 105 مباريات.

هذا يعني أن هالاند لديه مباراة واحدة فقط ليحطم الرقم القياسي لأقل عدد من المباريات اللازمة للوصول إلى 100 هدف مع نادٍ واحد.

يذكر أن صاحب الـ24 عاما أصبح أول لاعب يسجل 9 أهداف في أول أربع مباريات للدوري الإنجليزي الممتاز، متخطيا واين روني أسطورة مانشستر يونايتد (8 أهداف في أول 4 مباريات لموسم 2011-2012).