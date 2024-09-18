محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح معرض أهلا مدارس بمدينة الرياض استعداد للعام الدراسي الجديد

‏أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بمركز الرياض، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، وتوفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء المادي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية المختلفة، بما في ذلك الزي المدرسي، الحقائب، الأدوات المكتبية، الأحذية، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كل المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن معارض "أهلًا مدارس" تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على دعم الأسر وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، والسعي إلى تخفيف العبء المادي على أولياء الأمور، وخاصة الأسر البسيطة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكد من نسب التخفيضات، والتصدي لكل وسائل الاحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ أهلًا مدارس وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك والدواجن، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين.