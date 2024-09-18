باريس سان جيرمان يهزم جيرونا في الدقيقة الأخيرة بدوري الأبطال

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي انتصارًا صعبًا ومتأخرًا أمام ضيفه جيرونا الإسباني، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا في نظامها الجديد.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب جميع الفريق في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى مباشرة لدور الـ16 فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16.

ورغم الهجوم الكاسح لفريق باريس سان جيرمان والسيطرة على مجريات اللعب، لم يتمكن الفريق الفرنسي من صنع خطورة كبيرة على مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، الدقيقة 90، سجل باريس سان جيرمان هدف الفوز المتأخر بعد كرة من نونو مينديز الظهير الأيسر، أخطأ حارس مرمى جيرونا، باولو جازانيجا، في الإمساك بها وأسكنها شباكه.

وفي الجولة الثانية يخرج باريس سان جيرمان لمواجهة أرسنال الإنجليزي يوم 1 أكتوبر المقبل، فيما يستضيف جيرونا فريق فينورد روتردام الهولندي يوم 2 أكتوبر.