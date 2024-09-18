العراق يشدد على التعامل مع الشركات الرصينة قبل استيراد الأجهزة الإلكترونية

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دعا المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اليوم الأربعاء، إلى تشديد الإجراءات الوقائية لتجنب أية حالة اختراق للحدود العراقية والتعامل مع الشركات الرصينة قبل عملية استيراد الأجهزة الإلكترونية.

وطالب المجلس، خلال اجتماع عقده اليوم برئاسة رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني: "المنافذ الحدودية باتخاذ الإجراءات الضرورية والوقائية لتجنب أي حالة اختراق محتملة والتشديد على التدقيق الأمني على المستوردات"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر البيان أن المجلس استمع إلى إيجاز بشأن تطورات الأحداث في الجمهورية اللبنانية والاستمرار في إرسال المساعدات الطبية والإنسانية لإسعاف المصابين.

وكان العراق قد شرع بإرسال شحنات كبيرة من المساعدات الإنسانية والأدوية وفرق طبية عالية المستوى لتقديم الدعم للشعب اللبناني على خلفية الانفجارات التي شهدتها مناطق متفرقة من لبنان.