مسئول أمريكي: إسرائيل أبلغتنا بعملية لبنان بعد إتمامها

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسئول أمريكي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملية تفجير أجهزة الاتصال في لبنان بعد إتمامها.

وأضاف المسئول أن إسرائيل أبلغت واشنطن بتنفيذ العملية بإخفاء كمية قليلة من مواد متفجرة داخل أجهزة "البيجر".

من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تقارير أمريكية أفادت بأن إسرائيل فجرت أجهزة "البيجر" في لبنان من خلال رسائل نصية.

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنهم يجمعون معلومات عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، مؤكدة أن واشنطن ليست ضالعة في الأمر.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "سياساتنا لا تزال على حالها ونسعى إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله"، مشيرة إلى أنه "من المبكر القول ما إذا كانت الأحداث في لبنان ستؤثر على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة".

وتابعت: "تقييمنا هو أن الدبلوماسية هي الطريق الأنسب لإعادة الإسرائيليين إلى قراهم ومدنهم في الشمال".

وأكدت أن "المدنيين ليسوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات"، فيما رفضت التعليق على واقعة تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "منع انزلاق الصراع بين إسرائيل وحزب الله نحو مزيد من التصعيد ليس مسؤولية واشنطن وحدها"، مشيرة إلى أنه "على الأطراف الإقليمية والدولية مسئولية احتواء الصراع ونرحب بأي دور من أجل تحقيق ذلك".