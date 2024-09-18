الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار يطالب بإنهاء إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يطالب بإنهاء إسرائيل وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بحسب وكالة رويترز.

ومشروع القرار صاغته السلطة الفلسطينية وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.

كما هدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.