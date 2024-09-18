تم رفع دعوى تحريض في محكمة في بنجلاديش ضد رئيسة الوزراء السابقة، الشيخة حسينة وثلاثة آخرين من كبار مفوضي الانتخابات وأمناء لجنة الانتخابات خلال فترة حكم حزب رابطة عوامي.

كما وجهت اتهامات في هذه القضية إلى جميع أعضاء البرلمان المنتخبين لثلاث فترات، حسب صحيفة دكا تريبيون .

ورفع إكرامول كريم، الأمين العام السابق للحزب الوطني البنجلاديشي، في وحدة مدينة تشيتاجونج، القضية، أمام محكمة تشيتاجونج.

وقال محامي المدعي، كافل الدين إن المحكمة أمرت الشرطة بالتحقيق.

يشار إلى أنه في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أعوام 2014 و2018 و2024، لم يشارك الكثير من الزعماء الشعبيين من بينهم أحزاب معارضة. ولم يمارس المواطنون العاديون حقهم في التصويت.

وأدى فشل القائمين على اللجنة إلى سلوك أحادي الجانب من قبل الإدارة وهيئات إنفاذ القانون في عملية الانتخابات.