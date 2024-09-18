شاختار الأوكراني يفرض التعادل السلبي على بولونيا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا

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فرض فريق شاختار دونتسيك الأوكراني التعادل السلبي على مضيفه بولونيا الإيطالي في بداية مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وكاد شاختار أن يقلب الطاولة على منافسه ولكنه أهدر فرصة ثمينة عندما أهدر لاعبه جورجي سوداكوف بعد مرور أربع دقائق بتسديدة أبعدها لوكاس سكوروبسكي حارس مرمى الفريق الإيطالي.

أما الفريق الإيطالي لم يستغل عاملي الأرض والجمهور على مدار شوطي اللقاء، لينتزع الفريق الأوكراني نقطة ثمينة خارج ملعبه.

ويستعد بولونيا لاختبار صعب في الجولة الثانية التي ستقام أوائل الشهر المقبل عندما يحل ضيفا على ليفربول الإنجليزي الذي حقق فوزا ثمينا على ميلان بنتيجة 1/3 في إيطاليا، أمس الثلاثاء.

أما شاختار دونتسيك سيخوض اختبارا إيطاليا جديدا في الجولة الثانية عندما يستضيف أتالانتا في مباراة ستقام على ملعب نادي شالكة الألماني بسبب الغزو العسكري الروسي للأراضي الأوكرانية.

وتقام منافسات هذا الدور بمشاركة 36 فريقا بنظام الدوري حيث سيلعب كل فريق أربع مباريات على ملعبه وأربع مباريات خارج أرضه حيث تصعد أول ثمانية فرق في جدول الترتيب مباشرة لدور الـ 16.

أما الفريق التي ستحتل المراكز من التاسع للرابع والعشرين ستخوض ملحق بمباراتين ذهابا وإيابا لإكمال عقد المتأهلين لدور الـ16.