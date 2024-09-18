تعرف على تقييم محمد صلاح أمام ميلان بدوري الأبطال

قاد محمد صلاح، نجم ليفربول، فريقه للفوز على ميلان الإيطالي، بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بنظامها الجديد.

وعلى الرغم من غياب محمد صلاح عن تسجيل الأهداف في ثلاثية ليفربول، إلا أن صلاح قدم أداء مميزا، وعانده الحظ بتصدي العارضة لتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء كان مكانها الطبيعي داخل الشباك.

ووفقا لشبكة «سوفا سكور» حصل محمد صلاح على تقييم مرتفع في المباراة بلغ «7.9» وهو ثانٍ أفضل لاعبي الريدز في التقييم بعد كودي كاجبو الذي حصل على «8» درجات.

وجاء تقييم لاعبي ليفربول على النحو التالي:

محمد صلاح «7.9»، أليسون بيكير « 6.4»، تسيميكاس «7.8»، فان دايك «7.7»، كوناتي «7.7»، أرنولد «7.4»، ماك أليستر «7.1»، جرافنبنرج «6.8»، سوبوسلاي «7.6»، جاكبو «8»، جوتا «6.1».