بوريل: انفجارات أجهزة البيجر في لبنان مقلقة للغاية

أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الأربعاء التفجيرات المتزامنة لأجهز لاسلكية " بيجر" في لبنان.

وكانت تفجيرات صغيرة قد وقعت أمس الثلاثاء في لبنان مما أسفر عن إصابة 2750 شخصا ومقتل ما لا يقل عن 12 شخصا.

وقال بوريل" حتى إذا كان يبدو أن الهجمات موجهة، فإنها خلفت أضرارا جانبية ثقيلة وعشوائية بين المدنيين، بما فيهم الأطفال الذين كانوا بين الضحايا".

وأضاف" أرى أن الوضع مقلق للغاية. ولا أستطيع إلا أن أدين هذه الهجمات التي تعرض الأمن والاستقرار في لبنان للخطر وتفاقم من خطورة التصعيد في المنطقة".

وأوضح" الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف المعنية بتجنب اندلاع حرب شاملة، مما سوف تكون له تداعيات وخيمة على المنطقة بأكملها وخارجها".