وفاة امرأة ألمانية في هجوم لسمكة قرش بجزر الكناري

توفيت امرأة ألمانية بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش قبالة الساحل الغربي لإفريقيا.

وذكرت صحيفة "أتلانتيكو هوي" الرقمية ووسائل إعلام أخرى في جزر الكناري الثلاثاء، نقلا عن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، أن السائحة / 30 عاما / تم إنقاذها حية بواسطة طائرة إنقاذ إسبانية، لكنها أصيبت بسكتة قلبية أثناء نقلها إلى جزر الكناري.

ووفقا للتقارير، كانت المرأة الألمانية تبحر في المحيط الأطلسي على متن قارب بريطاني، عندما قفزت إلى المياه على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب جزر الكناري قبالة سواحل الصحراء الغربية يوم الاثنين، وتعرضت لهجوم من سمكة القرش. وذكرت التقارير أنها فقدت ساقها في الحادث.

وتم نقلها إلى مستشفى جامعة الدكتور نيجرين في لاس بالماس بجزيرة جران التابعة لجزر الكناري، حيث أكد الأطباء وفاتها.

ووفقا لصحيفة "أتلانتيكو هوي"، نقلا عن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، أبلغت السلطات الإسبانية في البداية السلطات المعنية في المغرب القريب، لكنها قيل إنها رفضت تقديم المساعدة. لذلك تم استدعاء سلاح الجو الإسباني، الذي حرك على الفور مروحية إنقاذ.

وأفادت "أتلانتيكو هوي" بأن هجمات أسماك القرش على البشر في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي جنوب جزر الكناري نادرة جدا. فمنذ بدء تسجيل الحالات في القرن السادس عشر، تم تسجيل سبع هجمات فقط.

ولم يتضح بعد نوع سمكة القرش التي كانت وراء الهجوم ولا أصل السائحة الألمانية بشكل دقيق.