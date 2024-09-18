نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا يصل إلى دكا

وصل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا، مارتن رايسر إلى دكا اليوم الأربعاء.

وخلال زيارته التي تستمر يومين، سيلتقي رايسر مع كبير مستشاري الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، محمد يونس والمستشار المالي، صالح الدين أحمد والمستشار في مجال الطاقة محمد فوزول كبير خان ومحافظ بنك بنجلاديش، أحسن منصور ومسؤولين حكوميين كبار آخرين، حسب البنك الدولي، طبقا لما ذكرته صحيفة دكا تريبيون اليوم الأربعاء.

وكان البنك الدولي من بين شركاء التنمية الأوائل الذين قدموا الدعم لبنجلاديش ، بعد استقلالها.

ومنذ ذلك الحين، قدم البنك للبلاد حوالي 44 مليار دولار، معظمها في صورة منح أو قروض ميسرة.

وكانت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، قد أعلنت في بيان لها أمس الثلاثاء، أن البنك الدولي يعتزم تقديم ما يصل إلى 3 مليارات دولار من القروض والمنح لبنجلاديش في السنة المالية الحالية لدعم "الإصلاحات الملحة وللتعامل مع الفيضانات ولتحسين جودة الهواء والصحة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن التمويل يشمل نحو مليار دولار من القروض سيتم تحويلها من البرامج القائمة حيث استجاب البنك الدولي "لنداءات طلب الدعم" من رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس.

وجاء الإعلان عن التمويل بعد اجتماع بين يونس وعبد الله سيك، المدير القطري لبنجلاديش وبوتان بالبنك الدولي في دكا أمس الثلاثاء.