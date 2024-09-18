فليك: برشلونة قادر على الفوز بدوري الأبطال

يرى الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أن فريقه قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، قبل بداية مشوار الفريق بمواجهة موناكو الفرنسي.

برشلونة يحل ضيفًا على موناكو الفرنسي في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا في نظامها الجديد.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب جميع الفريق في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى مباشرة لدور الـ16 فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16.

وقال هانز فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «فكرتنا أن نلعب بشكل جيد، وقد قمنا بذلك بشكل جيد، نرى الحدة وكيف يضغط الفريق».

وأضاف: «لا ماسيا هوية النادي، نعلم أنه عندما نحتاج إلى لاعب، يمكننا العثور عليه في لا ماسيا، لأن هناك الكثير من الجودة».

وتابع: «نعمل بجد ونثبت ذلك في المباريات، نحن دائمًا مركزون، الآن نبدأ دوري الأبطال ضد موناكو، وهو فريق قوي.. نحن مستعدون ونسير في الاتجاه الصحيح».

وأوضح: «أنسو فاتي جاهز للعب، عندما يكون في الملعب يستمتع كثيرًا؛ لقد سجل العديد من الأهداف في التدريبات، ونحتاج إلى لاعبين مثله».

وواصل: «الفريق حقق انتصارات كاملة في الدوري ولدينا ثقة الآن، وسنلعب في مسابقة مثل دوري الأبطال تحتاج إلى العدوانية والتركيز».

وأتم: «يمكننا الفوز بدوري الأبطال، إن الأندية الكبيرة مثل برشلونة تسعى للفوز بالألقاب، ودوري الأبطال هو أفضل مسابقة في العالم، نحن جاهزون لمواجهة الأفضل».