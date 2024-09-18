استطلاع: ارتفاع مدد تواجد الموظفين في المكاتب بألمانيا

أظهر استطلاع للرأي أن الموظفين في المدن الألمانية يتواجدون لمدد أطول حاليا في مكاتبهم رغم إتاحة العمل من المنزل.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "جونس لانج لاشال" (جاي إل إل) المتخصصة في العقارات، أن الموظفين في برلين وهامبورج وميونخ وكولونيا وفرانكفورت ودوسلدورف وشتوتجارت يذهبون مؤخرا إلى مكاتبهم بمعدل 6ر3 يوما في الأسبوع.

وفي دراسة أجريت في صيف عام 2023، كان متوسط أيام الحضور في المكتب يبلغ 2ر3 يوم أسبوعيا.

وأوضحت الشركة أن هذا يعني أن الحضور في المكتب يقترب من المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، والذي كان يبلغ في المتوسط ​​أربعة أيام في الأسبوع.

كما ارتفع معدل إشغال المكاتب ليصل إلى 72% (العام السابق: 63%). وهذا أقل بقليل مما كان عليه قبل الجائحة، عندما كانت نسبة إشغال المكاتب في المدن السبع تبلغ 79% في المتوسط، وفقا للمسح الذي شمل 1530 موظفا يعملون في مكاتب في يونيو الماضي.

وقال هيلجه شوينمان، خبير الأبحاث في شركة (جاي إل إل ألمانيا): "العودة إلى المكتب في تزايد وبدأت المزيد من الشركات في تحديد عدد ثابت من أيام العمل في المكتب مرة أخرى"، مضيفا أن حتى الموظفين الذين يتمتعون بحرية الاختيار ويشترطون أن يكونوا "مرنين تماما" يأتون إلى المكتب بشكل متزايد.