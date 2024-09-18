الجامعة العربية توقع مع قطر على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور

شهدت الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، توقيع قطر على "اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية "المعدلة" التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم (ق2327- د.ع 109- 10/2/2022).

ووقع عن الجانب القطري السفير طارق علي فرج الأنصاري - سفير قطر بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، فيما وقع باسم الأمانة العامة للجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون القانونية.

وتهدف "اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية "المعدلة" إلى تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية، تحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الإقتصادية والمالية.

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق عليها من قبل خمسة دول أطراف في الاتفاقية، وتسري في شأن الدول العربية الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو إنضمامها، وتحل أحكام هذه الاتفاقية محل أحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية لعام 1977 عملاً بالمادة (39) منها.

وتجدر الإشارة إلى أن قطر تعتبر ثاني دولة عربية توقع على "اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين دول الجامعة العربية "المعدلة" بعد دولة ليبيا.