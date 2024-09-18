جالانت بعد تفجيرات أجهزة اللاسلكي في لبنان: إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، إن إسرائيل في بداية مرحلة جديدة في الحرب، وذلك تعليقا على تفجيرات أجهزة اللاسلكي في لبنان.

وقال غالانت خلال زيارة قام بها لقاعدة "رمات دافيد" الجوية أن "مركز الثقل يتحرك شمالا.. وهذا يعني أننا نحول القوى والموارد والطاقة نحو الشمال".

وتلقى وزير الدفاع الإسرائيلي إحاطة من قائد القاعدة وقادة السرب حول العمليات الأخيرة في جميع جبهات الحرب، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وتابع "لم ننس المختطفين والمهمات في الجنوب.. هذا واجبنا ونحن نقوم به في نفس الوقت".

وأضاف: "نحن في بداية مرحلة جديدة في الحرب تتطلب الجرأة والتصميم والمثابرة. من المهم جدا تنفيذ الأمور بالتعاون الوثيق بين جميع المؤسسات وعلى جميع المستويات".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، "استشهاد 9 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح"، في موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لا سلكية في مناطق لبنانية مختلفة.

يأتي ذلك غداة موجة ضربت اجهزة النداء اللاسلكي في لبنان، أدت لمقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 2700 شخص.



