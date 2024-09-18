أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، مساء الثلاثاء، أنها باشرت تحضير شكوى إلى مجلس الأمن بشأن "الهجوم السيبراني الإسرائيلي".



وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات الهجوم السيبراني الإسرائيلي الذي أدى إلى تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال Pagers في عدة مناطق لبنانية مما تسبب، في سقوط قتلى بينهم أطفال، وآلاف الجرحى، ومنهم مئات حالتهم حرجة".



وأضافت: "يترافق هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير والمتعمد مع تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب باتجاه لبنان على نطاق واسع، وتصلب المواقف الإسرائيلية الداعية إلى مزيد من سفك الدماء، والدمار، والخراب".



وختمت بالقول: "كما تفيد الوزارة أنها بعد التشاور مع رئاسة مجلس الوزراء باشرت تحضير شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص فور اكتمال المعطيات الخاصة بالاعتداء".





وذكر حزب الله في بيان: "انفجر عدد من أجهزة تلقي الرسائل والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة".