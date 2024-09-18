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وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تعليمات لسكان المستوطنات في مناطق الشمال، وذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب التوتر مع حزب الله اللبناني.

وبحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، تشمل هذه التعليمات السكان في مناطق بالجليل الغربي والجليل الأعلى.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان تلك المناطق: التقليل من التنقلات، وتجنب التجمعات، والسيطرة على بوابات المستوطنات وإحكام إغلاقها، والبقاء قرب المناطق المحمية.

وتعهد حزب الله بالرد على إسرائيل، غداة انفجار أجهزة اتصالات (بيجر) بأيدي عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة، مما خلف 12 قتيلا وما يقرب من 3 آلاف جريح.

والهجوم الذي وقع الثلاثاء منسوب إلى إسرائيل، علما أن الأخيرة لم تعلن مسئوليتها عنه بعد.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأدت هذه المواجهات إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين، وأثارت المخاوف من اتساع رقعة الحرب المستمرة منذ نحو عام في قطاع غزة.