أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، التنسيق مع وزارة المالية ليحصل المعلمون بالحصة يوم 25 من كل شهر على مستحقاتهم المالية.

وأضاف عبد اللطيف، في اجتماع صحفي بمقر هيئة الأبنية التعليمية اليوم، أن 38 ألف معلم سيحالون على المعاش هذا العام، وسيتم التغلب على هذه المشكلة من خلال المد لكل مدرس يعمل داخل فصل وفقا لقانون 15، بالإضافة إلى الاستعانة بمعلمي الحصة.

وتابع: "المعلمون في مصر من أفضل معلمي العالم، وخلال الفترة المقبلة سيتم إزالة العوائق أمام المعلمين للقيام بدورهم على أكمل وجه".

وعن تخوف أولياء الأمور من زيادة الدروس الخصوصية بسبب زيادة نسبة أعمال السنة للطلاب، قال عبد اللطيف إن الوزارة ستشرف على متابعة أعمال السنة، وأنه لا يوجد جزء عليه درجات دون أن يكون له دليل مثل كراسة الواجب وكراسة الحصة والتقييمات.