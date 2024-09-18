إنتر يفرض التعادل على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا في نظامها الجديد.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب جميع الفريق في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى مباشرة لدور الـ16 فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16.

وجاء الشوط الأول سريعًا بين الفريقين وأهدرا العديد من الفرص أمام تألق حارسي المرمى، يان سومير من إنتر وإيدرسون حارس مانشستر سيتي.

فيما جاء الشوط الثاني أقل في المستوى مع استحواذ نسبي لمانشستر سيتي على الكرة، مقابل اعتماد من الإنتر على الكرات المرتدة السريعة ولكن دون تغيير في النتيجة.

ويخرج مانشستر سيتي في الجولة الثانية لمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفيكي يوم 1 أكتوبر المقبل، فيما يستضيف إنتر ميلان فريق النجم الأحمر الصربي في اليوم ذاته.