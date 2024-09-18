قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إن مصر والولايات المتحدة وقطر تبذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل ستكون صعبة، في ظل هذه الحرب المستمرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات لغزة، مع بدء الحوارات لإيجاد حلول للشرق الأوسط.

وحول انفجارات أجهزة الاتصالات في لبنان، أوضح أن الخارجية الأمريكية تتابع التفاصيل، وتجمع المعلومات.

وشدد على أن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عمل له علاقة بالانفجارات، لافتا إلى أن تركيز بلاده ينصب على خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أصدرت تحديثًا جديدًا لعدد ضحايا التفجيرات التي وقعت اليوم بأجهزة الاتصالات اللا سكلية.

وأفادت الوزارة، بارتفاع عدد الضحايا إلى 14 قتيلًا وأكثر من 450 جريحا في حصيلة جديدة للتفجيرات. وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام، قد أفادت بأن عددا من الأجهزة اللاسلكية نوع أيكوم انفجرت في أيادي حامليها وداخل المنازل مما تسبب في حرائق بمدينة صور.

وأضافت الوكالة، أن دراجة نارية احترقت في إحدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة.

وكان حزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل، غداة انفجار أجهزة اتصالات (بيجر) بأيدي عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة، مما خلف 12 قتيلا وما يقرب من 3 آلاف جريح.