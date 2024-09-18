انفجارات جديدة في لبنان تتزامن مع تشييع ضحايا من حزب الله

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بحدوث موجة تفجيرات جديدة طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في جنوب البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت وسائل الإعلام لقطات تظهر انفجارات بسيارات في نرجعيون وصور، إضافة إلى هلع أثناء تشييع إحدى الجنازات بالضاحية الجنوبية لبيروت.

كما تداولت تقارير وقوع إصابات، لكن لم تقدر حجمها إلى الآن.

وأمس، أدت انفجارات لأجهزة بيجر في لبنان إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 2800 شخص في الانفجارات، وتم نقل 300 منهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكان حزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل، غداة انفجار أجهزة اتصالات (بيجر) بأيدي عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة، مما خلف 12 قتيلا وما يقرب من 3 آلاف جريح.

فيما أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبدالله بو حبيب، أن الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق والمدان بشدة يمثل اعتداءً صارخًا على سيادة لبنان وأمنه، وانتهاكًا واضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولي.