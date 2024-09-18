أبو الغيط: السلوك الإسرائيلي العدواني يمكن أن يدفع المنطقة لصدام عسكري موسع

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الأربعاء، على أهمية اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لإنهاء العدوان على غزة.

و قال أبو الغيط في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "كان مهماً للغاية أن تجتمع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لإنهاء العدوان على غزة مع الملك عبد الله الثاني في عمان صباح اليوم"، مضيفا: "استمعنا إلى تقييم جلالته للوضع في المنطقة ومخاطره الكبرى".

وأوضح أبو الغيط، أن "الشرق الأوسط يمر بمرحلة دقيقة والأردن يواجه تحديات خارجية ضخمة في ضوء السلوك الإسرائيلي العدواني والمتهور، الذي يمكن أن يدفع المنطقة إلى صدام عسكري موسع سيكون وبالاً على الجميع.

وتابع: "متضامنون مع الأردن ولن تتوقف مساعينا السياسية لوقف تلك الحرب الإجرامية".